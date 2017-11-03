نظم فنان الشارع البريطاني بانكسي أمس مراسم «اعتذار» عشية الذكرى المائة ل‍وعد بلفور الذي مهد لقيام دولة اسرائيل، في فندقه في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وشارك خمسون طفلا فلسطينيا في مراسم ازاحة الستار عن لوحة فنية على الجدار العازل الذي بنته اسرائيل بالضفة، في حفل شاي بريطاني تقليدي ساخر استضافته ممثلة ارتدت قناعا عليه صورة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وأزاحت الستار عن لوحة حفر عليها «ا. ر. آسفة» في إشارة الى الحرفين الأولين من اسم الملكة «اليزابيث ريجينا».

وقال بانكسي في بيان: «هذا الصراع سبب معاناة كبيرة للناس من كل الأطراف. لم يكن ملائما الاحتفال بالدور البريطاني فيه».

من جانبه، قال وسام سلسع، مدير الفندق ان «حفلة الشارع هذه وفق التقليد البريطاني نسعى من خلالها للقول ان الشعب البريطاني والحكومة البريطانية لا يجب ان يحتفلوا بهذا اليوم.

مضيفا: قدمنا فكرة اخرى عما يجب ان يحدث. وهو ان يقوم الشعب البريطاني والحكومة البريطانية ممثلة بالملكة بالاعتذار للشعب الفلسطيني عما حدث».

ولم يخل الاحتفال من مواجهات بين ناشطين فلسطينيين والقوات الاسرائيلية.