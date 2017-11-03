قال القائد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إن الولايات المتحدة هي «العدو الأول» لبلاده، مؤكدا ان طهران لن تذعن لضغوط واشنطن بشأن الاتفاق النووي.

وقال خامنئي في خطاب لمجموعة من الطلبة بثه التلفزيون الرسمي امس إن «تصريحات الرئيس الأميركي الغبية ضد شعبنا تظهر عمق العداء الأميركي لأمتنا الإيرانية برمتها»، مضيفا «أميركا هي العدو الأول لأمتنا». وتابع خامنئي وسط هتافات الطلاب بسقوط أميركا: «لن نقبل أبدا ترهيبهم بشأن الاتفاق النووي.. الأميركيون يستخدمون كل الشرور لتدمير نتائج المحادثات النووية».

واستطرد «أي تراجع تبديه إيران سيزيد من فجاجة ووقاحة أميركا.. المقاومة هي الخيار الوحيد».