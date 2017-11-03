أعلنت شركة “تويتر” أن حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقف لمدة ١١ دقيقة من قبل موظف في قسم خدمة العملاء الشركة، كان في آخر يوم دوام له في الشركة!.

وكانت الشركة في تغريدة سابقة على الموقع كتبت: “توقف حساب “ريل دونالد ترامب” دونما قصد، بسبب خطأ بشري من جانب موظف في “تويتر”. وأضافت: “نحن مستمرون في التحري واتخاذ الخطوات اللازمة لعدم تكرار هذا الأمر”.

ويأتي ذلك بعد مطالبات واسعة النطاق في أميركا للشركة بإغلاق الحساب الشخصي للرئيس الذي يعود ل٢٠٠٩ وتضمن سابقا تهديدات بالعنف مثل إزالة دولة كوريا الشمالية من الخارطة، وقوله في مقابلة تلفزيونية أن من يهاجمه يرد عليه "بينغ بينغ" (بالضرب) في تويتر، إضافة لنشره فيديو لشخص كان ترامب يقوم بضربه بينما وجه المعتدى عليه مغطى بشعار CNN، فيما اعتبر تهديدا للقناة من قبل كثيرين. لكن "تويتر" ردت أن الحجب يخضع لمعايير أخرى منها أهمية المادة خبرياً ومدى تعلقها بالمصلحة العامة.