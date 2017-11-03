اكد النظام السوري رسميا اليوم الجمعة، سيطرته الكاملة على مدينة (دير الزور) شرق البلاد وطرد ما يسمى تنظيم الدولة (داعش) منها.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري القول، ان الجيش النظامي فرض كامل سيطرته على (دير الزور) بالتعاون مع القوات الرديفة بعد القضاء على آخر معاقل تنظيم (داعش) فيها.

وفي المقابل ذكرت (قوات سوريا الديمقراطية) المعارضة في بيان، ان سيطرة الجيش السوري على (دير الزور) جاءت بناء على اتفاق توصلت اليه قوات النظام مع (داعش) ينص على انسحاب التنظيم من المدينة إلى مناطق تتواجد فيها (قوات سوريا الديمقراطية).

واضاف البيان ان قوات النظام سهلت مرور افراد التنظيم وفتحت ممرات آمنة لهم باتجاه الضفة الشرقية لنهر الفرات.

على جانب آخر أطلق ناشطون نداءات استغاثة لانقاذ المدنيين العالقين في (دير الزور) بعد سيطرة الجيش السوري على المدينة محملين النظام في دمشق والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

يذكر أن اجزاء واسعة من مدينة (دير الزور) كانت خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري في يوليو 2014.