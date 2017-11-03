أعلن ضابط عراقي عن استعادة القوات العراقية معبر القائم الحدودي مع سوريا من تنظيم "داعش".

وكانت أعلنت السلطات العراقية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بدء العمليات العسكرية لاقتحام مدينة (القائم) الواقعة أقصى غرب محافظة (الأنبار) لتحريرها من سيطرة تنظيم الدولة (داعش).

وقال قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق الركن عبدالامير يار الله، في بيان إن أفراد الجيش وقوات مكافحة الإرهاب ومقاتلي الحشد الشعبي والحشد العشائري شرعت اليوم باقتحام مناطق (سعدة) و(الكرابلة) و(حصيبة) ضمن منطقة (القائم) الواقعة غرب العراق قرب الحدود مع سوريا.

وتأتي عملية اقتحام القائم ضمن عملية عسكرية واسعة لتحرير غرب (الأنبار) تستهدف تحرير مدينتي (القائم) و(راوه) وهما آخر مدينتين لا تزالان تحت سيطرة (داعش) في العراق.