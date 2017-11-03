نددت إيران بما وصفته "بالمعلومات الكاذبة لوكالة الاستخبارات الأميركية" (سي آي إيه) حول وجود علاقات بين طهران وتنظيم القاعدة بعد نشر وثائق سرية ضبطت عند مقتل أسامة بن لادن في باكستان في العام 2011.

وكانت أكدت وكالة فارس القريبة من المحافظين يوم أمس الخميس، أن نشر وثائق انتقتها "سي آي إيه" حول تنظيم القاعدة جزء من مشروع "لممارسة الضغوط على إيران".

وكرر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي انه يجب "عدم نسيان أن الولايات المتحدة هي العدو" وذلك في كلمة أمام طلاب جامعيين وثانويين قبل يومين على الذكرى السنوية لاحتجاز رهائن في السفارة الأميركية في طهران في العام 1980 ما أدى إلى قطع العلاقات بين البلدين.

وقال خامنئي "التراجع أمام أميركا زدها وقاحة، الطريق الوحد هو المواجهة والصمود"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إرنا.