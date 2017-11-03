أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الجمعة، أنها رصدت هزة أرضية على بعد 16 كيلومترا شمال محافظة (النماص) التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الهزة الأرضية كانت بقوة أربع درجات على مقياس ريختر ووقعت على عمق 9.1 كيلومتر.

من جهتها أكدت إمارة منطقة عسير أنه لم يسجل أي تأثير للهزة الأرضية مهيبة بالجميع عدم تناقل أي معلومات إلا من الجهات المسؤولة.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أعلنت في 17 أكتوبر الماضي أنها رصدت هزة أرضية خفيفة في منتصف البحر الأحمر على بعد 91 كيلومترا من مدينة جدة بقوة ثلاث درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 88ر20 كيلومتر.