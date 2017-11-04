أعلنت إدارة الأمن الفيدرالي الروسي امس اعتقال وتفكيك خلايا تابعة لتنظيم روسي متطرف خططت لتنفيذ عمليات تخريبية في العاصمة موسكو وعدد من المدن الروسية.

ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن مصادر في إدارة الأمن الفيدرالي القول ان قوات الأمن القت القبض على أعضاء خلايا تابعة لتنظيم يسمى «التمهيد المدفعي» خططت للقيام بحرق منشآت حكومية واعتداءات على رجال الأمن في عدد من المدن الروسية يومي 4 و5 الجاري.

وأضافت ان رجال الأمن عثروا لدى هذه الجماعات على زجاجات حارقة كانوا يخططون لاستخدامها في عمليات التخريب. وأشارت إلى أنه يترأس التنظيم المتطرف «الذي يخطط للقيام بثورة» في روسيا شخص يدعى فياتشسلاف مالتسيف.