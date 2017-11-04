طالب رئيس إقليم كتالونيا المقال والمتواجد حاليا في بروكسل كارلس بوغديمونت بإطلاق سراح من وصفهم بأعضاء حكومة كتالونيا الشرعية، وإنهاء القمع السياسي.

ونقلت قناة «يورونيوز» الأوروبية امس عن بوغديمونت قوله، في خطاب متلفز بثه التلفزيون الكتالوني، إنه سيعود إلى إسبانيا إذا منحته الحكومة الإسبانية ضمانات غير محددة.

وكان قاض إسباني قد أمر أمس الاول بحبس ثمانية من أصل تسعة وزراء كتالونيين مقالين مثلوا أمام المحكمة في مدريد ويواجهون تهم بالتمرد والتحريض وسوء استخدام المال العام. ولم يخرج بكفالة سوى وزير واحد كان قد تنحى قبل إعلان الاستقلال أحادي الجانب لإقليم كتالونيا ولم يحظ باعتراف دولي.

كما اصدر القضاء الاسباني مذكرة توقيف أوروبية بحق رئيس إقليم كتالونيا المقال كارلوس بوغديمونت، حسبما قال محاميه لقناة «في.آر.تي إن.دبليو.إس» البلجيكية.

وقال المحامي بول بيكايرت إنه تم إصدار مذكرات أيضا بحق أربعة من وزراء حكومة كتالونيا السابقين الموجودين أيضا في بلجيكا.

ولم يقدم بيكايرت أي تفاصيل أخرى عن أوامر التوقيف إلا أنه أشار إلى أن بوغديمونت سيطعن على أي قرار بلجيكي بتسليمه إلى إسبانيا.