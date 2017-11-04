قال مستشار الأمن القومي الأميركي، إتش.آر مكماستر إن الرئيس دونالد ترامب سيبلغ القادة الذين سيلتقي بهم في جولته الآسيوية التي تشمل خمس دول بان «الوقت ينفد» بشأن وضع حد للأزمة النووية الكورية الشمالية.

وسيزور ترامب خلال جولته الآسيوية كلا من: اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين، وستكون تلك هي أطول جولة آسيوية يقوم بها رئيس أميركي منذ أكثر من 25 عاما.وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي للصحافيين في إفادة صحافية «الرئيس يدرك أن الوقت ينفد منا (للتعامل مع كوريا الشمالية) وسيطلب من كل الدول فعل المزيد».

وأضاف ان ترامب سيحث الدول التي لها أكبر تأثير على بيونغ يانغ على «إقناع قادتها بأن السعي وراء أسلحة نووية طريق مسدود» وأن عليها نزع السلاح النووي.

في غضون ذلك، احتجت بيونغ يانغ، امس، على تدريب أجرته قاذفات أميركية فوق شبه الجزيرة الكورية، عشية جولة ترامب الآسيوية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية (كيه.سي.إن.إيه) ان قاذفات من طراز «بي.1.بي لانسر» قامت بـ «تدريب على شن هجوم نووي مفاجئ، يستهدف كوريا الشمالية»، متهمة واشنطن بالسعي الى «إشعال حرب نووية».من جهته، أكد سلاح الجو الأميركي التدريب في بيان، قائلا إن القاذفات أقلعت من جزيرة غوام بالمحيط الهادي وانضمت إلى طائرات يابانية وكورية جنوبية.

ونقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية عن المتحدثة باسم سلاح الجو الأميركي قولها إن «المهمة المتواصلة لنشر القاذفات» تم التخطيط لها مسبقا و«ليست ردا على أي حدث حالي».وبعد التدريبات، قالت كوريا الشمالية إن «الحقيقة تظهر بشكل واضح أن الإمبرياليين الأميركيين، الذين على شاكلة رجال العصابات، هم الوحيدون الذين يفاقمون الوضع في شبه الجزيرة الكورية».

«داعش» يتبنى اعتداء نيويورك ..وترامب يتوعده بدفع الثمن

واشنطن ـ وكالات: اعلن تنظيم «داعش» ان منفذ الاعتداء الذي قتل 8 اشخاص الثلاثاء الماضي في نيويورك هو احد «جنوده».

وأورد العدد الاخير لصحيفة «النبأ» الاسبوعية التابعة للتنظيم المتطرف «هاجم احد جنود التنظيم في أميركا احد شوارع مدينة نيويورك بالقرب من النصب التذكاري لهلكى (غزوة 11 سبتمبر) مما اسفر عن مقتل واصابة اكثر من 20».

من جهته، قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان داعش سيدفع «ثمنا غاليا» مقابل كل اعتداء ضد الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر قائلا «سيدفعون ثمنا غاليا لكل هجوم علينا»، مضيفا ان الجيش الاميركي سدد ضربات «أقوى» للتنظيم بعد اعتداء نيويورك الأخير.