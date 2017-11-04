قاد ارتفاع سجلته أسهم أبل ذات الثقل المؤشرات الكبرى في بورصة وول ستريت إلى الصعود أمس الجمعة في الوقت الذي كان يقيم فيه المستثمرون تقريرا متباينا حول سوق العمل في الولايات المتحدة.



وسجلت المؤشرات الثلاثة الكبرى مستوى قياسيا مرتفعا في الإغلاق. واستنادا إلى أحدث بيانات متوافرة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 22.93 نقطة، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 23539.19 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.99 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 2587.84 نقطة بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 49.49 نقطة تعادل 0.74 بالمئة إلى 6764.44 نقطة.