قال المدعي الاتحادي في بلجيكا أمس الجمعة إن السلطات تلقت طلبا من إسبانيا باعتقال زعيم إقليم قطالونيا المعزول كارلس بودجمون وإنها ستدرسه قبل تسليمه إلى قاض.



وقال المدعي إريك فان دير سيبت لرويترز "سوف ندرسه ونسلمه لقاضي تحقيق ربما غدا أو بعد غد".



جاءت تعليقات المسؤول البلجيكي بعد ساعات من إصدار إسبانيا مذكرة اعتقال بحق بودجمون بتهمة بث الفتنة وإساءة استغلال المال العام وخيانة الأمانة.



وفور إعلان برلمان قطالونيا الاستقلال عن إسبانيا يوم الجمعة الماضي أقالت الحكومة المركزية في مدريد حكومة الإقليم مما دفع بودجمون وأعضاء من حكومته للتوجه إلى بلجيكا.