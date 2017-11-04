أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم السبت أنها رصدت هزة أرضية جديدة على بعد 13 كيلومترا شمال محافظة (النماص) التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة.

وقالت الهيئة في بيان ان الهزة الارضية وقعت بقوة ثلاث درجات على مقياس ريختر وحدثت على عمق 5.4 كيلومتر.



وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصدت فجر امس الجمعة هزة أرضية بلغت قوتها أربع درجات على مقياس ريختر على بعد 16 كيلومترا شمال غرب محافظة النماص وبعمق 1ر9 كيلومتر.



وأوضح المدير العام للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور هاني زهران في تصريحات صحفية ان عدد الهزات التي ضربت النماص فجر أمس الجمعة بلغ سبع هزات منها ست هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 1ر1 و7ر1 درجة بينما كانت الهزة السابعة بقوة اربع درجات على مقياس (ريختر).



وكشف أن الرجوع للخرائط الجوية المغناطيسية أبان أن الهزة الأرضية التي ضربت شمال غرب مدينة النماص صباح اليوم، ترجع إلى التقاء 3 صدوع موازية للبحر، وأوضح أن الشعور بالهزة امتد إلى مدينة النماص وبيشة والقرى المجاورة (حلباء، وآل جميل، والغرة، والمدانة، وخشرم، وآل قحطان، والفرعة، وآل عمر).



واستبعد زهران احتمالية تسجيل هزة اكبر داعيا المواطنين الى ممارسة حياتهم الطبيعية.