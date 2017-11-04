

عبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن اسفه لاستقالة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري رافضا توجيهه لإيران "اتهامات لا أساس لها"، بحسب موقع الوزارة.

وصرح قاسمي ان "تكرار الاتهامات غير الحقيقية وبلا أساس الصادرة عن الصهاينة والاميركيين ضد ايران، على لسان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل يثبت ان هذه الاستقالة سيناريو جديد لإثارة التوتر في لبنان والمنطقة، لكننا نؤمن أن الشعب اللبناني سيتجاوز هذه المرحلة بسهولة".

من جانبه وصف المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين عبداللهيان اليوم اعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته من منصبه بانه "اجراء مفاجئ ومتسرع".

ونقلت وكالة انباء (تسنيم) الايرانية شبه الرسمية عن عبداللهيان قوله ان استقالة الحريري "ستسبب فراغا سياسيا" مشيرا إلى أنها تصب في مصلحة الكيان الصهيوني.

ولفت عبداللهيان الى ان مستشار المرشد الاعلى للثورة الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية علي ولايتي قال خلال زيارته امس الجمعة العاصمة اللبنانية بيروت ان ايران تريد استقلال ووحدة لبنان.

واعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعلن في وقت اليوم استقالته من منصبه في خطاب بثته قناة (العربية) الفضائية وهاجم فيه ايران وحزب الله اللبناني.

وكان الحريري قد التقى امس الجمعة ولايتي الذي عبر عن دعمه للحكومة اللبنانية التي تجمع فريقي 14 و8 اذار .