أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية اليوم ان موعد البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيوافق الاول من يناير المقبل.

واضافت الهيئة في بيان صحفي أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة مشيرة إلى أن هناك بعض السلع والخدمات ستخضع للضريبة بنسبة صفر بالمئة او معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

واوضحت انه وفقا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5 بالمئة على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسلة التوريد وصولا إلى المستهلك النهائي.

وبينت الهيئة ان السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمئة تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء الى جانب توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99 بالمئة وأن تكون قابلة للتداول.

واضافت ان الصادرات إلى خارج اقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها تخضع للضريبة بنسبة صفر بالمئة كذلك.

واشارت الهيئة الى ان اللائحة التنفيذية تنص على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة من الضريبة كما نصت اللائحة على إعفاء من الخضوع للضريبة مقابل تأجير العقارات.

وأوضحت أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها وإصدار رخص القيادة وتجديدها سيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة ولن يعد اعتباره نشاطا اقتصاديا لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

كما أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة النشاط الاقتصادي هي التي تحدد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة من عدمه داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها.