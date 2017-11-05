اعتقلت شرطة مكافحة الشغب الروسية عشرات الأشخاص امس خلال مسيرة للقوميين مناهضة للكرملين وللرئيس فلاديمير بوتين خرجت بمناسبة عطلة «يوم الوحدة الوطنية». وهتف المتظاهرون «بوتين لص» و«الحرية للسجناء السياسيين». وأوقف عناصر الشرطة الذين ارتدوا خوذات وسترات واقية من الرصاص النشطاء، وأكثرهم شباب، خلال المسيرة المرخصة في حي ليبلينو بجنوب موسكو.

وأعلنت منظمة «او في دي-انفو» التي تراقب الاعتقالات بحق الناشطين السياسيين أنه تم توقيف 41 شخصا، بينهم أحد المنظمين ويدعى كونستانتين فيلين. وأفاد المتحدث باسم «حزب القوميين» ديميتري غوليكوف بأن «المسيرة الروسية تهدف إلى إظهار أن حقوقنا تنتهك».