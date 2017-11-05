عرضت إيران صاروخا باليستيا امس ونظم الآلاف مسيرة حاشدة في ذكرى الاستيلاء على السفارة الأميركية في عام 1979 فيما اتهم مسؤول إيراني بارز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعودة «مجنونة» للمواجهة مع طهران.

وبدا الإقبال على المسيرات السنوية التي تنظم في الشوارع إحياء لذكرى الحدث المحوري في الثورة الإسلامية أكبر من السنوات الأخيرة التي انتهج فيها باراك أوباما سلف ترامب سياسة توافقية مع طهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قال للحشد الجماهيري في طهران «كل الحكومات تؤكد أن الرئيس الأميركي شخص مجنون يجر الآخرين نحو الانتحار».

وأضاف «سياسات ترامب ضد شعب إيران دفعتهم للخروج إلى الشوارع اليوم».

لكن شمخاني لم يحدد الحكومات التي يقصدها.

وجاء حديث شمخاني بعد أيام قليلة من قول المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إن الولايات المتحدة هي «العدو رقم واحد» لإيران.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء أن صاروخا باليستيا من طراز (قدر) بمدى يصل إلى ألفي كيلومتر عرض قرب السفارة الأميركية السابقة في طهران التي تحولت الآن الى مركز ثقافي خلال مسيرات امس في إشارة على التحدي.

ونقلت الوكالة عن البريجادير جنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الذي يشرف على تطوير الصاروخ قوله «ما تعتقده أميركا عن أن إيران ستتخلى عن قوتها العسكرية هو حلم طفولي».

ونشرت وكالة «فارس» للأنباء صورا لمتظاهرين وهم يحرقون دمية لترامب ويرفعون لافتات كتب عليها «الموت لأميركا».

وقطعت إيران والولايات المتحدة العلاقات الديبلوماسية بينهما بعيد ثورة عام 1979 والتي قام خلالها طلاب متشددون بالاستيلاء على السفارة واحتجزوا 52 أميركيا رهائن لمدة 444 يوما.