حطت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رحالها في قاعدة (يوكوتا) الجوية الأميركية باليابان أولى محطات جولته الآسيوية التي تشمل كوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين.

وأشاد الرئيس ترامب عند وصوله إلى القاعدة الواقعة في ضواحي طوكيو، اليوم الأحد، بتوقيت اليابان أمام حشد من الجنود الأميركيين واليابانيين بعلاقات بلاده باليابان، واصفا إياها بالحليف الحاسم للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلعب ترامب الغولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي في وقت لاحق اليوم قبل اجتماع القمة الرسمي المقرر مساء غد الاثنين.

يذكر أن زيارة ترامب لليابان والممتدة ثلاثة أيام هي الأولى له منذ توليه مهامه رئيسا للولايات المتحدة كما تكتسب جولته أهمية خاصة في ضوء التوترات التي تشهدها المنطقة بسبب تجارب كوريا الشمالية النووية والصاروخية.