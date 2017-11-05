أعلنت هيئة كبار العلماء بالسعودية تأييدها لجهود الملك سلمان بن عبد العزيز، في محاربة الفساد، وذلك غداة تشكيله لجنة عليا برئاسة ولي العهد، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر، "محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضي به المصلحة الوطنية، ومحاربته لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب".

وزيلت التغريدة بالهاشتاق (وسم) الذي يتصدر ترند تويتر في السعودية حاليًا، #الملك_يحارب_الفساد.

وتابعت في تغريدة أخرى "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللذين يسيران ب #المملكة_العربية_السعودية لتكون في مقدمة الدول في محاربة جريمة الفساد".