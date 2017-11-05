أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب،عبر فيه عن إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها للعمل الإرهابي الذي وقع في مدينة نيويورك ويتنافى مع القيم الدينية والمبادئ الإنسانية، مؤكدا استعداد المملكة للمساعدة في مواجهة هذه الأعمال الشريرة، وتأييدها الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها الوطني.

وأكد الملك سلمان أهمية الاستمرار في بذل مزيد من الجهود الدولية لاجتثاث الإرهاب في جميع أشكاله وتجفيف منابعه، وقدم عزاءه للشعب الأميركي ومواساته لذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

من جهته أعرب الرئيس ترمب عن تقديره البالغ لمواساة خادم الحرمين الشريفين ولنبل مشاعره، مثمناً الدور الذي تقوم به المملكة في نشر الاعتدال ومكافحة التطرف.

كما جرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.