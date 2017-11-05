طلبت وزارة الخارجية في البحرين اليوم من المواطنين البحرينيين ضرورة مغادرة لبنان فورا.

وقالت الخارجية ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم ، إنه "نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية ، تطلب

وزارة الخارجية من جميع مواطني مملكة البحرين الكرام المتواجدين حاليا في الجمهورية اللبنانية المغادرة فورا مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".

وجددت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين الكرام بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم، وتجنبا لأي مخاطر قد

يتعرضون لها جراء هذه التطورات .