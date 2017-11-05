رفض قائد الحرس الثوري الايراني اللواء محمد علي جعفري اليوم تصريحات للرئيس الامريكي دونالد ترامب حمل فيها طهران مسؤولية اطلاق صاروخ باليستي من الاراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال اللواء جعفري في تصريح للصحفيين "في الواقع ان امكانية نقل الصواريخ الى اليمن غير متاحة بالنسبة لايران" مشيرا إلى أن اليمنيين هم من قاموا بتطوير مدى هذه الصواريخ "لتصل الى أهدافها".

وفي السياق ذاته رفض وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي في تصريح مماثل الاتهامات الامريكية قائلا انه "ليس من المفترض ان يتهم الامريكيون ايران بأي حادث يقع في المنطقة".

واضاف حاتمي ان "العدو" يستغل أي فرصة لتوجيه الاتهام ضد ايران "ونحن نرفض هذا الامر".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب حمل في تصريح للصحفيين حيثما كان في طريقه الى العاصمة اليابانية طوكيو الليلة الماضية طهران مسؤولية الصاروخ الباليستي الذي اطلق من اليمن باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعلنت مساء امس ان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا اطلق من الاراضي اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت ان الصاروخ اطلق بطريقة "عشوائية وعبثية" لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وتم اعتراضه من قبل سرايا (الباتريوت) ما ادى الى تناثر الشظايا بمنطقة غير مأهولة بشرق مطار الملك خالد الدولي.