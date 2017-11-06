اعلنت النيابة العامة في بلجيكيا امس ان رئيس اقليم كتالونيا المقال كارليس بوغديمونت ووزرائه الاربعة الذين صدرت بحقهم جميعا مذكرة توقيف اوروبية، سلموا انفسهم للشرطة المحلية.

وقالت النيابة البلجيكية انهم «وضعوا قيد الحجز»، موضحة انه «تم تبليغ قاض للتحقيق سيكون لديه 24 ساعة للبت في ابقاء هؤلاء موقوفين او الافراج عنهم بشروط او بكفالة»، موضحة ان «المحامي والمترجم والشخص المعني وحدهم يحضرون» هذا النوع من جلسات التحقيق.

واعلن المتحدث باسم هيئة الادعاء العام في بلجيكا في مؤتمر صحافي انه من حق المعتقلين تقديم التماس لقاضي التحقيق من اجل وقف تنفيذ مذكرة اعتقال دولية صادرة عن إسبانيا بحقهم.