قال مسؤول حكومي صيني رفيع المستوى، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون في مقدوره استخدام موقع التواصل الاجتماعي الأميركي المحجوب في الصين «تويتر» خلال زيارته الرسمية لبكين التي تبدأ بعد غد وتستمر حتى الجمعة المقبلة.

وقال شينغ زيغوانغ نائب وزير خارجية الصين: بالنسبة لكيفية تواصل الرئيس ترامب مع مختلف أنحاء العالم (أثناء وجوده في الصين) فهذا أمر لا يحتاج إلى القلق بشأنه»، مضيفا انه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات والاستعدادات لضمان استقبال حافل للرئيس الأميركي وزوجته في بكين.

يشار إلى أن «تويتر» والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي العالمية الشهيرة مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«غوغل» محظورة في الصين ولا يمكن لمستخدمي الإنترنت في الصين الوصول إليها واستخدامها.

وبحسب تقارير إعلامية صينية، فإن السلطات في بكين حريصة على أن توفر للرئيس الأميركي نفس الاستقبال الودي والدافئ الذي حصل عليه الرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجته خلال إقامتهما في ولاية فلوريدا الأميركية في أبريل الماضي بمناسبة عقد أول اجتماع ثنائي بين الرئيسين الأميركي والصيني في ذلك الوقت.