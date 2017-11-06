عدن - إياد أحمد ووكالات

دعا نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، أبناء محافظة صنعاء للانتفاضة على ميليشيات الحوثي وصالح، وحثهم على مساندة الجيش الوطني في معركة استعادة الدولة.

وخص الأحمر بالدعوة شيوخ ووجهاء وقيادات مديريات محافظة صنعاء للوقوف مع الشرعية وإسناد الجيش الوطني في معركة الكرامة للحفاظ على الهوية اليمنية ودحر عصابات الانقلاب عن اليمن، بحسبما أفادت «العربية.نت».

وفي سياق متصل، دعا رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي، ميليشيات الحوثي وصالح إلى إعلان الاستسلام، محذرا إياها من انه في حال لم يتم ذلك، فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ستواصل ملاحقتها وسحقها في صنعاء وبقية الجبهات، مؤكداً أن «الشرعية تكسب كل يوم مساحات جديدة، وستكون في عمق مناطق العدو قريبا».

وعلى الصعيد الميداني، شنت مقاتلات التحالف العربي في الساعات الأولى من فجر أمس سلسلة غارات على مواقع للميليشيات في جبلي الحفا والنهدين ومحيط دار الرئاسة، واستهدفت الغارات أيضا مجمع وزارة الدفاع بمنطقة العرضي.

وفي محافظة تعز، قتل قائد اللواء 201 التابع للميليشيات ويدعى العميد ناجي العرشي وأركان حرب اللواء حميد المطري ورئيس عمليات اللواء وقيادي حوثي آخر يدعى علي الهرش مع أكثر من 40 مسلحا من عناصرهم في مواجهات عنيفة مع قوات الشرعية في عدة جبهات بتعز.

إلى ذلك، تبنى تنظيم داعش هجوما استهدف مقرا أمنيا تابعا للحكومة اليمنية في محافظة عدن.

وقال التنظيم إن انتحاريا يمنيا فجر نفسه في سيارة مفخخة عند مدخل المقر، ثم قام مسلحون آخرون من التنظيم بمهاجمة المبنى.

وأدى الانفجار إلى اندلاع حريق كبير في المبنى وحصل تبادل لإطلاق النار بين حراس المقر و«عناصر كانت تدعم الانتحاري».

وفي عملية انتحارية أخرى في المدينة نسبت إلى تنظيم «القاعدة»، «قام انتحاري يقود سيارة مفخخة بتفجيرها في مقدم موكب مدير أمن عدن العميد شلال شايع، أثناء دخوله مقر عمله» بحسب ما أفاد مصدر أمني، مشيرا إلى أن مدير الأمن «نجا من الهجوم».

وأكد المصدر «مقتل خمسة جنود يمنيين وجرح آخرين في حصيلة أولية».