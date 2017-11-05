رصدت السعودية، امس، مكافآت مالية لمن يدلي بأية معلومات تفضي إلى القبض على 40 مطلوبا في اليمن.



وأعلنت عن «قائمة أولى» من 40 اسما مسؤولين «عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية».



وقالت السعودية، في بيان، إنها «تهيب بمن يمتلك تلك المعلومات التواصل مع الجهات المختصة في المملكة عبر آليات التواصل الآمن الموضحة، التي صممت للحفاظ على سرية ما يتم تقديمه من معلومات وهوية مقدميها ولا يمكن لأي جهات كشفها».



وقال البيان إن ذلك يأتي استنادا إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبيان وزارة الداخلية بشأن القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات الإرهابية وتضم جماعة الحوثي.