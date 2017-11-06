أفادت وسائل إعلام أميركية بسقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح في إطلاق نار داخل كنيسة، امس في ولاية تكساس الأميركية.



وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان أن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار في كنيسة في تكساس، فيما قال مكتب قائد شرطة مقاطعة ويلسون في تكساس إن الشرطة انتشرت في مكان إطلاق النار. وقال شهود العيان إن هناك قتلى ومصابين.



وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن إطلاق النار وقع في الكنيسة المعمدانية في «ساذرلاند سبرينغز» جنوب شرق مدينة سان انطونيو، وقالت إن مطلق النار دخل الكنيسة قبل الظهر بقليل وأطلق النار.



وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «دالاس مورنينغ نيوز» أن طفلا يبلغ من العمر عامين بين الجرحى، كما أفادت بمقتل مطلق النار.