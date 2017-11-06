وصف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، امس إن إطلاق الصاروخ الباليستي على السعودية امس الأول بـ «عمل عدائي»، مشيرا إلى أن التصعيد الخطير من الحوثيين جاء بسبب الدعم الإيراني.

وخلال مؤتمر صحافي أكد المالكي أن طهران وحزب الله يمدان الحوثيين بالخبراء والتقنية، وأضاف ان إيران زودت الحوثيين بصواريخ أرض أرض وصواريخ باليستية، مضيفا أن عربات إطلاق الصواريخ التي يستعملها الحوثيون جاءت من إيران، كما دعمت إيران الانقلابيين بطائرات بدون طيار.

وقال إن إطلاق صاروخ باليستي على الرياض عمل همجي من الجماعة الحوثية ومن وراءهم، مشيرا إلى أنه «لولا دعم النظام الإيراني للحوثيين لما تم استهداف الرياض»، مؤكدا أن صواريخ الحوثيين لم تكن في ترسانة الجيش اليمني.

وأشار المالكي الى أن خبراء إيرانيين قاموا بإيصال القدرات الباليستية الى منطقة صعدة، مؤكدا أن الطيران استهدف مواقع إخفاء وإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة.

وقال المالكي إن الحوثيون بدعم إيراني يهددون الملاحة البحرية بالقوارب المفخخة، مضيفا: «استهدفنا وقبضنا على عدد من القوارب المفخخة لاستهداف الملاحة».

وأشار الى أن عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين تتم عبر الحديدة، مؤكدا أنه يتم تهريب الصواريخ إلى اليمن كقطع منفصلة ثم يتم تجميعها. كما أكد المالكي أن «حزب الله» يهرب الأسلحة من لبنان إلى سورية ثم إيران فاليمن.

وقال إن الحوثيين زرعوا قرابة 50 ألف لغم على الحدود مع السعودية.