

ارتفع عدد ضحايا حادثة إطلاق النار داخل الكنيسة في ولاية تكساس الأمريكية إلى 27 شخصا وأكثر من 24 جريحا.

ونقلت شبكة "كي سات" الإخبارية المحلية عن الشرطة في تكساس تأكيدها، اليوم الأحد، أنها تمكنت من "قتل المسلح منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في إحدى الكنائس شرق مدينة أنتونيو"، موضحة أن "عدد الضحايا لم يعرف بعد".

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس للأنباء عن قائد الشرطة قوله إن "عددا من الأشخاص قتلوا إثر إطلاق النار، فيما أصيب آخرون".

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب قائد شرطة مقاطعة ويلسون في تكساس أن الشرطة انتشرت في مكان إطلاق النار في سوذرلاند سبرينجس، والتي تقع على بعد نحو 65 كيلومترا شرقي مدينة سان أنطونيو. وفي وقت لاحق قال مسؤول بالمقاطعة لوسائل الإعلام المحلية إن المسلح لقي حتفه.

كما ذكرت وسائل إعلام أيضا أن رضيعا يبلغ من العمر سنتين قتل في هذا الهجوم.