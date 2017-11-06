شهدت اليابان اليوم الاثنين، سلسلة من الإنذارات بوجود قنابل، وهو حدث نادر في هذا البلد، في وقت يزوره الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاليا.

لكن شرطة طوكيو قالت لوكالة فرانس برس انه لم يعثر على أي متفجرات ولم يتم توقيف أي شخص.

وسجلت الإنذارات في أماكن عدة في غرب اليابان بعيدا عن طوكيو التي يزورها ترامب .

ففي منطقة شيغا (غرب) تلقت شركة للعبارات اتصالا من رجل مجهول "اكد انه وضع قنبلة داخل سفينة للرحلات الترفيهية يفترض ان تنفجر بعد ساعة"، كما قال ناطق باسم الشرطة لفرانس برس.

واجلت الشرطة ركاب السفينة البالغ عددهم 290 شخصا وقامت بتفتيشها لكنها لم تعثر على اي عبوة ناسفة بينما يجري البحث عن الرجل الذي اجرى الاتصال.

وتلقت شركة اخرى للعبارات تهديدات مماثلة في اتصال هاتفي ايضا.

وعلقت موقتا الرحلات البحرية مع جزيرة ايتسوكوشيما التي تشكل وجهة سياحية مهمة بسبب معبد الشنتو الشهير المدرج على لائحة التراث الانساني لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).

وفي اوساكا تلقى مركز تجاري كبير انذارا بوجود قنبلة تبين انه كاذب.

واخيرا في كيوتو، تلقت احدى الشركات المشغلة للقطارات انذارا بوجود قنبلة ستنفجر بعد ساعة في محطة، كما ذكرت وكالة الانباء جيجي برس.

واغلقت هذه المحطة موقتا ما اثر على نحو ثمانية آلاف مسافر.

ومن ناحية أخرى اعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحافي مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أن بلاده ستجمد اصول نحو ثلاثين منظمة وشخصية كورية شمالية في عقوبات اضافية تفرضها على بيونغ يانغ.

وقال آبي "سنقرر غدا تجميد اصول 35 منظمة وشخصية كورية شمالية"، في اجراء اضافي لتسوية قضية اليابانيين المخطوفين من قبل الاستخبارات الكورية الشمالية وفي مواجهة برنامجي بيونغ يانغ النووي والصاروخي.