اصدر الادعاء البلجيكي اليوم الاثنين، حكما بالإفراج المشروط لرئيس إقليم (كتالونيا) المقال كارليس بويجديمونت وأربعة من وزرائه السابقين بعد التحقيق معهم.

وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية في تقارير إعلامية أن الرئيس المقال بويجديمونت وأربعة من وزرائه السابقين سلموا أنفسهم امس الأحد إلى الشرطة البلجيكية في العاصمة بروكسل.

وأضافت ان الادعاء افرج عنهم بشروط منها عدم السفر دون اذن مسبق وتزويد السلطات الامنية بموقع اقامتهم الدائم فضلا عن المثول امام المحكمة بعد 15 يوما لإصدار الحكم النهائي بشأن ارسالهم او عدم ارسالهم الى اسبانيا.

وكان القضاء الإسباني اصدر يوم الجمعة الماضي مذكرة اعتقال أوروبية بحق بويجديمونت الموجود في بلجيكا بعد تغيبه يوم الخميس الماضي عن المثول أمام المحكمة للرد على التهم الموجهة إليه على خلفية اعلان الاستقلال.

يذكر ان بويجديمونت كان قد سافر إلى بروكسل يوم الاثنين الماضي، مؤكدا انه يعتزم مواصلة العمل لبناء "الجمهورية الكتالونية المستقلة من المنفى".