قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن واقعة إطلاق النار في تكساس التي أسقطت 26 قتيلاً على الأقل، سببها "اختلال عقلي" وليست مشكلة تتعلق بانتشار الأسلحة.

وأجاب في مؤتمر صحافي في طوكيو على سؤال عن السياسات التي قد يدعمها ردا على واقعة إطلاق النار، إنه اعتمادا على تقارير أولية فإن المسلح "رجل مضطرب للغاية ولديه الكثير من المشاكل".

وقال "لدينا الكثير من مشاكل الصحة العقلية في بلادنا كما هو الحال في دول أخرى. ولكن هذا ليس وضعا يرتبط بالأسلحة... لحسن الحظ كان هناك شخص آخر يملك سلاح ويطلق النار في الاتجاه المعاكس".

وتابع إن الهجوم ناجم عن "اختلال عقلي كبير... إنها واقعة محزنة للغاية".