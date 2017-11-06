وزير العدل : استقالة الحريري يجب أن تكون طوعية بكل المفاهيم



قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، إن تجاوب الزعماء السياسيين لدعوات التهدئة يعزز الاستقرار الأمني ويحفظ الوحدة الوطنية بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

واستقال الحريري يوم السبت قائلا إنه يعتقد أن هناك مؤامرة تستهدف حياته واتهم إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية ببث الفتنة في العالم العربي.

وكان نقل وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي عن الرئيس ميشال عون أنه لن يتخذ أي إجراء يتعلق باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري قبل عودة الحريري من الخارج.

وأكد جريصاتي أن الرئيس عون شدد على أن الاستقالة يجب أن "تكون طوعية بكل المفاهيم".

وقال الوزير بعد اجتماع أمني عقده الرئيس اللبناني، إن عون أكد على أن الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي والسياسي للبلاد "خط أحمر".