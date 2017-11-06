استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة في الرياض، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد يومين من إعلان استقالته من منصبه من العاصمة السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، انه جرى خلال اللقاء "استعراض الأوضاع على الساحة اللبنانية".

وأضافت أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، ووزير الدولة مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان حضروا اللقاء.

من جانبه، نشر الحريري، عبر حسابه الرسمي في تويتر صورة تجمعه مع الملك سلمان، كتب فوقها تشرفت اليوم بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة.