

دان الاتحاد الاوروبي اليوم استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي اطلق من اليمن يوم السبت الماضي واصفا الهجوم بأنه يمثل "تصعيدا خطيرا".

وقال متحدث باسم الاتحاد الاوروبي للصحفيين في بروكسل ان "الاستهداف العشوائي للمناطق المدنية غير مقبول ومخالف للقانون الدولي" مجددا دعوة الاتحاد الاوروبي لجميع الاطراف المعنية بعدم تصعيد التوتر والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار والانخراط بطريقة بناءة وبحسن نية في مفاوضات سلام.

واضاف المتحدث ان الاتحاد الاوروبي سيواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن ولد الشيخ احمد في هذا الصدد.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعلنت يوم السبت الماضي ان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من الاراضي اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

كما أعلنت القيادة في وقت سابق اليوم اغلاق كل المنافذ اليمنية مؤقتا لمراجعة إجراءات التفتيش متهمة ايران بتهريب الصواريخ والاسلحة "للميليشيات الحوثية".

واعتبرت القيادة في بيان الدعم الإيراني ل(الميليشيات الحوثية) بالصواريخ والعتاد العسكري "عدوانا عسكريا سافرا ومباشرا من قبل النظام الإيراني قد يرقى إلى اعتباره من أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية".