

دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم حادث اطلاق النار داخل كنيسة في ولاية تكساس الامريكية واصفا إياه بأنه "جريمة بشعة وقاسية ".

ونقلت الرئاسة الروسية عن بوتين القول في برقية تعزية الى نظيره الامريكي دونالد ترامب "لا اتصور جريمة اكثر قساوة وبشاعة من قتل الناس اثناء اداء الصلاة في كنيسة"

وكان الرئيس الأمريكي اصدر أمرا بتنكيس الأعلام حدادا على أرواح 26 شخصا بينهم أطفال قتلوا في حادث إطلاق النار الذي وقع خلال إقامة قداس بكنيسة بولاية تكساس.

وقالت السلطات في تكساس إن المشتبه به في إطلاقه النار يدعى ديفن باترك كيلي (26 عاما) مشيرة إلى أنه لقي مصرعه في سيارته برصاصة بعد أن فر من موقع الهجوم.