خادم الحرمين يعزي الأمير مقرن في وفاة الأمير منصور

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن مواساته لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز في الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير الذي انتقل ومرافقوه إلى رحمة الله إثر تحطم الطائرة المروحية عقب جولته التفقدية لعدد من المشروعات الساحلية في منطقة عسير.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» في بيان امس ان ذلك جاء خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لسمو الأمير مقرن بن عبد العزيز في قصره بالرياض.

وكان الديوان الملكي السعودي قد اصدر بيانا، بثته وكالة «واس» امس، قال فيه: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض». وقضى الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير عسير، في حادث تحطم مروحية، في منطقة عسير. وقالت مصادر سعودية إن المروحية كانت تقل ٨ أشخاص، وقد توفوا جميعا في الحادث، بحسب ما افادت «العربية.نت». وأعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، العثور على حطام الطائرة المروحية التي كانت تقلهم أثناء عودتهم ضمن جولات الأمير التفقدية الدورية على عدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها. وقال المتحدث الأمني إنه فقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة. وفي سياق متصل، تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن.

وبعث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بوفاة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير.

على صعيد آخر، قال النائب العام في المملكة الشيخ سعود المعجب ان المحتجزين على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة وان السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة. وأفاد بيان صادر عن المعجب بأن التوقيفات التي جرت اول من امس لا تمثل البداية بل جاءت استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصا على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة.

الى ذلك، ذكرت مجموعة «الطيار» للسفر نقلا عن تقارير إعلامية ان السلطات السعودية أوقفت ناصر بن عقيل الطيار عضو مجلس إدارة المجموعة، بحسبما اوردت وكالة «رويترز».

ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل لكن صحيفة «سبق» الالكترونية الاقتصادية ذكرت أن الطيار اعتقل في إطار تحقيق تجريه اللجنة العليا لمكافحة الفساد.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أنه تم إعداد قائمة بأسماء الممنوعين من السفر وان قوات الأمن في بعض مطارات المملكة تمنع الطائرات الخاصة من الإقلاع من دون تصريح.

الى ذلك، أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة امس، كل من صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وزير الحرس الوطني، ومحمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وذلك عقب صدور الأمرين الملكيين بتعيينهما في منصبيهما الجديدين.