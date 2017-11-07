أشادت الولايات المتحدة اليوم الاثنين بالمملكة العربية السعودية "لفضحها" دور إيران في اليمن وتزويد طهران للمسلحين الحوثيين هناك بأنظمة صاروخية وذلك عقب اعتراض صاروخ أطلق صوب العاصمة السعودية الرياض يوم السبت.
وقال الميجر أدريان رانكين جالاوي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "نواصل الحفاظ على علاقات دفاعية قوية مع المملكة العربية السعودية ونعمل معا بخصوص الألويات الأمنية المشتركة لتشمل العمليات القتالية ضد الجماعات المتطرفة العنيفة وإنهاء نفوذ إيران المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".