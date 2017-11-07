اقتحم مسلحون محطة للتلفزيون في كابول، اليوم الثلاثاء، حيث يشنون هجوما مستمرا في المبنى الذي لا يزال فيه العديد من الموظفين في المبنى، بحسب ما أفاد مراسل في المحطة لوكالة فرانس برس.

وقال أحد المراسلين الذي تمكن من الفرار عبر باب خلفي، "رأيت ثلاثة مهاجمين على كاميرات المراقبة وهم يدخلون مبنى قناة التلفزيون. أطلقوا النار في البدء على الحارس ثم دخلوا وراحوا بعدها يطلقون النار ويلقون قنابل يدوية".

وبثت محطة شامشاد التي تبث باللغة الباشتونية في مختلف أنحاء البلاد صورة ثابتة بدلا من برامجها المعهودة.

وتابع المراسل، إن قوات الأمن في مجمع المحطة الواقع في العاصمة الأفغانية وهم "يتصدون للمهاجمين"، مضيفا "العديد من زملائي لا يزالون في المبنى".

وتبنى تنظيم الدولة "داعش" في وقت لاحق من اليوم مسؤوليته عن الهجوم.