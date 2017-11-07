أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب سواحل جنوب غرب تركيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الإدارة في بيان، إن الزلزال وقع قبالة سواحل مدينة (مرمريس) بولاية موغلا صباح اليوم، مبينا أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 42 كيلومترا تحت سطح الأرض ومركزها يبعد 42 كيلو مترا تقريبا عن مدينة (مرمريس) ولم يكشف البيان عن وقوع أية إصابات أو أضرار.

وتعد تركيا من الدول الواقعة على خط الزلازل وتعرضت لأكثر من زلزال مدمر عبر تاريخها وتجاوزت حصيلة القتلى الآلاف