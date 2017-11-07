أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جلسة مباحثات في الرياض اليوم .

وتناولت المباحثات وفقا لما أوردته وكالة الانباء السعودية مستجدات الأوضاع في الساحة الفلسطينية وذلك بحضور وزيري الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود والخارجية عادل الجبير وعدد من المسؤولين السعوديين.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية وصل إلى الرياض مساء أمس قادما من شرم الشيخ المصرية بعد اجرائه مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت تطورات المصالحة الفلسطينية.