اكدت المملكة العربية السعودية اليوم أنها جعلت الشفافية والنزاهة من المرتكزات الرئيسية في رؤيتها التي اطلقتها للعام 2030.

جاء ذلك في كلمة القاها نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة د.بندر ابا الخيل امام اعمال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة حاليا في فيينا.

وقال أبا الخيل ان "المملكة اطلقت رؤيتها للعام 2030 جاعلة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسية ومتخذة في ذلك نهجا دستوريا راسخا".

وفيما يتعلق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد اكد ان المملكة تحرص على تنفيذ كافة بنود الاتفاقية مستفيدة من ذلك من نتائج استعراض تنفيذها للاتفاقية في دورة الاستعراض الأولى.

وأشار الى انه نتج عن ذلك اجراء العديد من التعديلات على الانظمة القائمة واعداد مشاريع انظمة جديدة بما في ذلك مكافحة الاثراء غير المشروع و ضوابط الادلاء بإقرارات الذمة المالية والنظام الجزائي.

وأوضح ان المملكة عززت من قدرات منظومة اجهزتها المعنية بإنفاذ القانون ومكافحة الفساد واتخذت العديد من الاجراءات لتعزيز استقلاليتها ودعم اعمالها.

كما اشار ابا الخيل الى ان المملكة العربية السعودية تحرص على تبادل الخبرات مع الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاستفادة من افضل الممارسات و التجارب الدولية الناجحة لكشف الفساد ومحاصرته.

ولفت الى ان المملكة ستعقد الى جانب مشاركتها في المؤتمر ورشة عمل بعنوان (تجارب الدول الاطراف في الاستفادة من افضل الممارسات المقترحة في اطار الدول الاطراف و اجتماعاتها الحكومية الدولية).