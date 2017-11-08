دعت حكومة اقليم كردستان العراق امس الى ضرورة إنهاء التوتر القائم حيال المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد مطالبة بإجراء حوار جدي ينهي هذا التوتر بين الجانبين.

وقالت حكومة الاقليم في بيان لها ان ذلك جاء خلال لقاء جمع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى العراق يان كوبيش مع رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

واضافت ان الجانبين اكدا ضرورة إنهاء التوتر القائم حيال المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد وإجراء حوار ينهي هذه المسألة، داعين في الوقت ذاته المجتمع الدولي الى القيام بدور ايجابي بهذا الشأن.

وأكد رئيس وزراء اقليم كردستان العراق ان السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل هو «الحوار والتفاهم»، مشيرا الى تأكيد حكومته مرارا على «الحوار لمعالجة المشاكل القائمة بين اربيل وبغداد».

الى ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، امس بالتحقيق بشأن مزاعم حول اعتقالات نفذتها الآسايش (قوات الأمن التابعة لإقليم الشمال) في محافظة كركوك شمالي البلاد، أثناء فترة سيطرته عليها.

وقال مكتب العبادي في بيان ان «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وجه بالتحقيق في شأن مطالب أهالي المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبل آسايش الإقليم في محافظة كركوك ومعرفة مصيرهم».

وكانت البيشمركة (قوات الإقليم المسلحة) والآسايش (أمن الإقليم) تسيطران كليا على إدارة الملف الأمني داخل محافظة كركوك حتى منتصف أكتوبر الماضي، بعد أن سيطرت القوات الاتحادية على المحافظة.