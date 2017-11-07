اعلن الجيش اللبناني اليوم عن توقيف اثنين من ابرز قياديي تنظيم داعش في لبنان.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان ان مديرية المخابرات التابعة لها اوقفت القياديين وهما اللبناني احمد زعرور والسوري عدي الخطيب في بلدة (عرسال) شمال شرق لبنان.

واوضحت القيادة ان الموقوفين شاركا في المعارك ضد الجيش اللبناني في المنطقة وفي التخطيط لعمليات "ارهابية" عدة بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة لاستهداف مراكز عسكرية.

واضافت ان الموقوف الخطيب متورط في تفجير مقر (هيئة علماء القلمون) في عرسال والذي ادى الى مقتل اربعة اشخاص في نوفمبر 2015 كما شارك في استهداف دورية للجيش اثناء توجهها الى مكان الانفجار.

يذكر ان تنظيم (داعش) كان يسيطر على مساحات واسعة في اطراف بلدة (عرسال) والقرى المجاورة لها عند الحدود الشرقية مع سوريا قبل ان يتمكن الجيش اللبناني من استعادة السيطرة عليها في اغسطس الماضي.