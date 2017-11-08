أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود عقب صلاة عصر امس صلاة الميت على كل من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ووكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش ومحافظ محايل عسير الأستاذ محمد بن سعود المتحمي وأمين منطقة عسير م.صالح بن عبدالله القاضي ورئيس المراسم بإمارة منطقة عسير خالد بن محمد الحميد ومدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير فهد بن سعيد الفرطيش والعقيد سعود بن محمد السهلي والنقيب عبدالله الشهري والنقيب طيار نايف الربيعي والملازم أول طيار محمد الشهراني والوكيل رقيب فني عبدالله بن علي حدادي - رحمهم الله - الذين وافتهم المنية إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم خلال جولتهم التفقدية لعدد من المشروعات بالمنطقة.



وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما جامع الإمام تركي بن عبدالله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، كما أدى الصلاة عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، تقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير عسير فيصل بن خالد وسماحة مفتي عام المملكة عبدالعزيز آل الشيخ، وجمع من المواطنين.



وقد ظهر الأمير مقرن بن عبدالعزيز، في لقطات مؤثرة تبكي لها العين، قبيل الصلاة على نجله الأمير منصور ومرافقيه.



وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد غادر العاصمة السعودية الرياض مساء امس عقب تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن.