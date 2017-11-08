أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، نهاية ما يسمى تنظيم الدولة (داعش) وتهاويه بعد خسارته أكثر من 90 في المئة من مناطق نفوذه في العراق وسوريا.

وقال جونسون في كلمة أمام مجلس العموم مساء امس الثلاثاء، إن جهود قوات التحالف مع القوات العراقية أثمرت تحرير أكثر من ستة ملايين شخص من وحشية هذا التنظيم الإرهابي الفاشل.

وأضاف أن القضاء على (داعش) في سوريا يتطلب التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى تكوين حكومة انتقالية لا تشمل نظام الأسد الذي هيأت تصرفاته البيئة المناسبة لانتشار التنظيم المتطرف.

وشدد جونسون على ضرورة عدم إغفال مواصلة الحرب الإلكترونية ضد تنظيم (داعش) لمواجهة انتشار الأفكار المسمومة التي ظل يبثها مؤيدوه.