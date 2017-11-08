وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى الصين في محطة قد تكون الأكثر حساسية في جولته الآسيوية، سيسعى خلالها لتشكيل جبهة موحدة في وجه طموحات كوريا الشمالية النووية.

ونزل الرئيس الأميركي برفقة زوجته ميلانيا من الطائرة التي حطت في مطار بكين قادمة من سيول، في مستهل زيارة تستمر أقل من 48 ساعة للبلد الذي حمل عليه ترامب بشدة خلال الحملة الانتخابية قبل عام متهما إياه بسرقة ملايين الوظائف من الولايات المتحدة.

ويتوقع أن يستقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي الذي بات يشيد به بشكل كبير في وقت تسعى واشنطن إلى الحصول على دعم بكين لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترامب قبل ساعات من وصوله إلى بكين "أنتظر بفارغ الصبر لقاء الرئيس شي الذي حقق للتو نصرا سياسيا عظيما،" في إشارة إلى فوزه بولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني، بالتالي للبلاد.

وقبل مغادرته كوريا الجنوبية، وجه ترامب تحذيرا جديدا شديد اللهجة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون فيما دعاه إلى الخروج من عزلته.

وقال ترامب من سيول مخاطبا القادة الكوريين الشماليين "لا تقللوا من شأننا، لا تمتحنونا"، مضيفا "سندافع عن أمننا المشترك وعن ازدهارنا المشترك وعن حريتنا المقدسة".