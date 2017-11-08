

اعلن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية اليوم اغلاق شكوى مقدمة ضد دولة قطر منذ عام 2014 بعد التأكد من احرازها تقدما في مجال تعزيز حقوق العمال المهاجرين.

وأشاد المجلس في بيان في اختتام اعمال دورته ال331 التي انطلقت امس الاثنين بالتزام دولة قطر بضمان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لجميع العمال.

وأشار البيان الى ان أعمال دورته تناولت بحث امتثال دولة قطر لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930 والاتفاقية رقم 81 لعام 1947 بشأن تفتيش العمل مع المصادقة على إطلاق برنامج شامل للتعاون الفني مدته ثلاثة أعوام بين منظمة العمل الدولية وقطر.

وأوضح ان هذه الشكوى نوقشت منذئذ في دورات عدة لمجلس الإدارة وقد تم تطوير برنامج التعاون الفني على أساس زيارة رفيعة المستوى قامت بها منظمة العمل الدولية إلى قطر في مارس 2016.

وذكر ان منظمة العمل الدولية وحكومة قطر ستعملان معا في اطار هذا البرنامج لتعزيز اللوائح والممارسات الوطنية وقدرات الحكومة وأصحاب العمل والعمال على إعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل تماشيا مع معايير العمل الدولية.

وفي السياق ذاته نقل البيان عن المدير العام للمنظمة غي رايدر قوله ان المنظمة "ترحب بالتزام قطر بالتعاون الموضوعي معها بغية تعزيز حقوق العمال وحمايتها وهي تتطلع إلى التنفيذ الناجح لبرنامج التعاون على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة".