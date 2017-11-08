قالت وزيرة الدولة اللبنانية لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين اليوم ان مكافحة الفساد في العالم أصبحت ضرورة لا بد منها "لأنه يعيق التنمية المستدامة وعامل أساسي في تغذية الصراعات والتطرف".



جاء ذلك في كلمة عز الدين امام اعمال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة حاليا في فيينا.



واضافت عز الدين أن "الفساد يعتبر جزءا لا يتجزأ من معظم التحديات التي نواجهها.. ونحن اليوم أكثر اقتناعا بأن مكافحته باتت حاجة ملحة وأنه يجب أن تكون في اطار استراتيجيتنا للمستقبل".



واوضحت أن مكافحة الفساد عملية معقدة وطويلة وان نجاحها يقترن بوجود إرادة سياسية قوية وواعية "اذ بدأت هذه الإرادة تتبلور في لبنان مؤخرا بشكل أكثر وضوحا حتى أصبح موضوع مكافحة الفساد محل اجماع غير مسبوق على المستوى السياسي".



واشارت الى ان مجلس النواب اللبناني اقر قانون انتخابات جديد يجسد بداية انتقال من النظام الأكثري الى النظام النسبي "وبالتالي يسمح بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية اللبنانية ويشجع على خلق معارضة سياسية فاعلة ضمن البرلمان".



كما لفتت الوزيرة اللبنانية الى انجاز أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تاريخ لبنان هذا العام قائلة انه يجري العمل حاليا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على اعداد خطتها التنفيذية فضلا عن تضمين تشكيلة الحكومة ولأول مرة في تاريخ البلاد وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد.