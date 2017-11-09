دعا أكبر أسقف كاثوليكي في ميانمار البابا فرنسيس لتجنب استخدام تعبير «الروهنغيا» خلال زيارته ميانمار الشهر الجاري والمتوقع أن يثير خلالها الأزمة الإنسانية التي تواجهها الأقلية المسلمة بعد حملة عسكرية ضدها في أغسطس الماضي.

وقال الكاردينال تشالز ماونج بو لـ «رويترز» ان البابا سيتحدث عن ضرورة مساعدة الأقلية المسلمة، مضيفا «هم أناس يعانون وهم من بحاجة إلى المساعدة الآن».

وقال بو الذي عينه البابا فرنسيس عام 2015 الكاردينال الأول والأوحد في ميانمار ان القيادات الكنسية في البلاد نصحت البابا بتجنب هذه التسمية التي تثير خلافا.